"Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, в песню не вкладывали". Go-A ответили на критику Тополи

Победитель нацотбора на "Евровидение 2020" группа Go-A, которую музыкант Тарас Тополя обвинил в том, что их песня транслирует миру немощную Украину, отвергла обвинения и заявила, что получает положительные отзывы от иностранцев.

Go-A: Это у них какие-то такие мысли в голове Фото: Go-A /official page / Facebook

Победитель нацотбора на "Евровидение 2020" группа Go-A в интервью ТСН в ответ на критику фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи заявила, что их композиция оптимистичная и не несет скрытых отрицательных символов.

"Каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает", – отметил участник Go-A Тарас Шевченко.

По словам вокалистки коллектива Екатерины Павленко, они удивляются тому, что в песне "Соловей" находят некие непонятные символы.

"На самом деле мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это, должно быть, у них какие-то такие мысли в голове", – сказала Павленко.

Участники Go-A акцентировали внимание на том, что впервые за 15 лет на "Евровидении" прозвучит песня на украинском языке.

"Мы видели довольно много комментариев от иностранцев под нашим видео с нацотбора на YouTube. Они писали, что классно, что наша песня не на английском, а на украинском языке, и просили ни в коем случае не переводить текст", – сказал Шевченко.

Тарас Тополя заявил, что номер Go-A с песней "Соловей" несет негативный посыл.

Победителем нацотбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A с песней "Соловей". Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в "Евровидении", Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.