В Греции подтвердили первый случай заболевания COVID-19, заразилась посетительница "Недели моды" в Милане

38-летняя жительница Салоник ездила в Милан на модный показ, по возвращении у нее диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в минздраве Греции.

Во время "Недели моды" в Милане произошла вспышка коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Греции 26 февраля подтвердило первый случай заболевания COVID-19 в стране. Об этом сообщает Proto Thema.

Коронавирусом, который вызывает эту болезнь, заразилась 38-летняя жительница Салоник. Она предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере моды, прошлую неделю провела в Милане, где проходили показы в рамках ежегодной "Недели моды".

После возвращения ее госпитализировали с симптомами коронавируса. Тест оказался позитивным, женщина стала первым подтвержденным пациентом с COVID-19, отметили в минздраве. Ранее заражение подозревали еще у двух человек, их анализы показали отсутствие коронавируса.

Как пишет издание, вначале сообщалось, что заразившаяся женщина вернулась из Милана в Салоники на автомобиле. Однако затем выяснилось, что она воспользовалась рейсом Ryanair; всех, кто летел вместе с ней, проверят медики, пообещали в минздраве.

Муж и мать пациентки проходят обследование.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 44 человека.

На территории Украины заболевших нет.