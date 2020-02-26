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Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии, пациент приехал из Ирана

Симптомы коронавирусной инфекции были обнаружены у мужчины на границе Грузии и Азербайджана. Тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат.

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Медики собираются проверить всех, кто контактировал с заболевшим
Медики собираются проверить всех, кто контактировал с заболевшим
Фото: ЕРА

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса, заявили на брифинге в Тбилиси 26 февраля министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Инфицированный – мужчина в возрасте около 50 лет. Он путешествовал по Ирану в течение недели вместе с другом. 25 февраля мужчина вернулся в Грузию через Азербайджан, на границе у него были обнаружены симптомы.

Пациент помещен в бокс Центральной инфекционной больницы Тбилиси. Также был проверен и его знакомый, однако у него коронавирус не подтвердился.

По словам Гамкрелидзе, общее состояние пациента нормальное, у него нет клинических проявлений и высокой температуры. Глава центра уточнил, что пациент приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Маршрут передвижения устанавливается, чтобы выявить все возможные контакты.

Тикарадзе добавила, что сотрудники таможни, контактировавшие с зараженным, также будут переведены в карантин.

Согласно решению правительства Грузии, на две недели будет закрыта граница страны с Азербайджаном.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 44 человека.

По состоянию на 25 февраля коронавирусом в Иране заразилось 95 человек, 15 из них скончались

На территории Украины заболевших нет.

Теги: Иран, Грузия, граница, Азербайджан, карантин, Тбилиси, коронавирус SARS-CoV-2
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