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Из-за коронавируса могут отменить Евро и Олимпиаду. Под вопросом также гонки "Формулы 1" и "Евровидение". Список мероприятий

За последнюю неделю появилось несколько крупных очагов заражения коронавирусной инфекцией за пределами Китая. В Международном олимпийском комитете и УЕФА не исключают, что дальнейшее распространение вируса может поставить под вопрос проведение Олимпиады и Евро 2020 года. "ГОРДОН" рассказывает, что известно о возможной отмене чемпионата Европы по футболу, летних Олимпийских игр и других массовых мероприятий, а также о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на данный момент.

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К 26 февраля количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 80 тыс. человек, скончались более 2 тыс.
К 26 февраля количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 80 тыс. человек, скончались более 2 тыс.
Фото: EPA
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Евро и Олимпиаду отменяют?

Пока неизвестно. На данный момент в УЕФА и Международном олимпийском комитете лишь сказали, что такой вариант возможен, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится.

Член МОК Дик Паунд 25 февраля заявил агентству Associated Press, что решение о проведении Олимпиады в Токио или ее отмене будет принято в течение двух – трех месяцев. По мнению Паунда, сейчас вероятнее, что Олимпийские игры пройдут в запланированные сроки (открытие Олимпиады должно пройти 24 июня). В противном случае, сказал функционер, Игры, скорее, будут полностью отменены, а не перенесены в другое место или на более позднее время. “Не так просто перенести что-то такое масштабное, как Олимпиада. Слишком много связанных событий: соревнования, трансляции… Нельзя просто сказать: “Мы сделаем это в октябре”, – сказал он.

Подготовить за короткое время инфраструктуру в другом городе или стране Паунд также считает маловероятным.

В похожем ключе высказался и вице-президент УЕФА итальянец Мишель Уве. В комментарии итальянскому телерадиовещателю Rai он сказал, что Европейский футбольный союз “находится в режиме ожидания”. “Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям правительств. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации", – заявил чиновник.

Олимпиада в Токио должна открыться 24 июля 2020 года. Фото: EPA
Олимпиада в Токио должна открыться 24 июля 2020 года. Фото: EPA

Насколько должна ухудшиться ситуация, чтобы мероприятия отменили, Уве не уточнил. Паунд заявил, что Олимпиада наверняка будет отменена, если эпидемия коронавирусной инфекции разрастется до уровня пандемии "испанки" в начале XX века (это самая масштабная пандемия гриппа в истории: в 1918–1919 годах новым штаммом вируса заразилось около 550 млн человек, около трети населения Земли на тот момент; умерли, по разным оценкам, 50–100 млн человек).

Олимпиады или чемпионаты Европы по футболу когда-нибудь отменяли?

В новейшей истории Олимпиады (то есть с 1896 года) Игры отменяли только в период мировых войн: в 1916-м (должны были пройти в Берлине), 1940-м (должны были пройти в Токио) и 1944-м (запланированное место проведения – Лондон) годах. 

В 2010 году зимние Олимпийские игры в Ванкувере прошли на фоне пандемии гриппа H1N1 (так называемый свиной грипп), а в 2016-м летняя Олимпиада в Бразилии состоялась, несмотря на вспышку вируса Зика (хотя и в первом, и во втором случае Игры не совпали с пиком распространения болезней).

Чемпионаты Европы по футболу проводятся с 1960 года и пока ни разу не переносились и не отменялись.

Почему вообще заговорили об отмене Евро и Олимпиады и какие еще мероприятия могут не состояться?

По всей видимости, разговоры о возможной отмене Евро и Олимпиады связаны с тем, что за последнюю неделю появилось несколько крупных очагов заражения за пределами Китая: в Южной Корее, Иране и Италии, которая должна принять четыре матча предстоящего Евро 2020.

Вспышка коронавируса уже стала причиной отмены спортивных соревнований по всему миру. Например, в Японии все матчи чемпионата страны по футболу отложены как минимум до 15 марта. AP отмечает, что подобные меры японские власти предпринимали только в 2011 году, когда из-за мощного цунами произошел взрыв на атомной электростанции в Фукусиме. В Италии, где меньше чем за неделю количество заболевших выросло с трех до 374 человек, часть поединков Серии А была отложена, другие матчи – в том числе центральный матч второго круга чемпионата "Ювентус" – "Интер" – решено проводить без зрителей.

При пустых трибунах пройдет как минимум один матч Лиги Европы (запланированная на 27 февраля встреча миланского "Интера" и болгарского "Лудогорца"). 

Из-за коронавируса могут быть отменены гонки "Формулы 1" Гран-при Китая (она должна состояться в средине апреля в Шанхае) и Гран-при Нидерландов (запланирована на 13 мая). Кроме того, под вопросом проведение классической однодневной велогонки Милан – Сан-Ремо.

Вспышка инфекции уже стала причиной отмены Mobile World Congress – одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, – которая должна была пройти в Барселоне 24–27 февраля. О целесообразности проведения также размышляют организаторы песенного конкурса "Евровидение 2020", запланированного на 12–16 мая.

Ситуация с коронавирусом ухудшается? Это уже пандемия?

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. “Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных”, – сказано на сайте ВОЗ о последней пандемии в истории человечества – вспышке свиного гриппа в 2010 году.

МУЛЬТИМЕДИА

Распространение коронавирусной инфекции в мире (на основании данных ВОЗ на 25 февраля). Инфографика: Gordonua.com

Распространение коронавирусной инфекции под это определение подходит, но в ВОЗ так не считают. “Обладает ли этот вирус пандемическим потенциалом? Абсолютно. Находимся ли мы уже на этом этапе? По нашей оценке, еще нет”, – сказал на брифинге 24 февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, нынешняя ситуация – “это эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода”.

Пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич уточнил, что организация больше не использует определение “пандемия”. По действующему определению ВОЗ, вспышка COVID-19 – это медицинская чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение. Уровень угрозы с конца января не менялся – “очень высокий” для Китая и “высокий” для Азии и остального мира.

Несмотря на появление новых очагов инфекции за пределами Китая, темпы распространения болезни снизились: если в начале февраля ежедневно фиксировалось 2–3 тыс. новых случаев заболевания, то сейчас – меньше тысячи. Гебрейесус в начале недели высказал мнение, что пик эпидемии в Китае был пройден 23 января – 2 февраля. С того времени, сказал он, количество новых случаев постоянно снижается.

МУЛЬТИМЕДИА

Динамика заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с 21 января по 25 февраля (на основании данных ВОЗ). Инфографика: Gordonua.com
Теги: Италия, Япония, эпидемия, ВОЗ, УЕФА, Евро 2020, Олимпиада, чрезвычайная ситуация, Фукусима, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Олимпийские игры
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