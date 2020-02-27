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В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины – журналист

По данным журналиста Stranieri in Italia Марианны Сороневич, состояние здоровья 25-летней украинки, у которой обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, не критическое.

Италия третья страна по массовости вспышки коронавируса
Италия – третья страна по массовости вспышки коронавируса
Фото: ЕРА

В итальянском регионе Кампания коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у гражданки Украины. Об этом 26 февраля в Facebook сообщила журналистка Stranieri in Italia Марианна Сороневич.

"В регионе Кампания 25-летняя украинка положительная на коронавирус. Это первый случай заражения среди украинцев. Молодая девушка, которая 15 февраля приехала из Кремоны в Монтано-Антилия, небольшой городок на побережье Чиленто, где живут ее родители. Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения", – написала журналистка.

По ее информации, положительный на коронавирус результат дал анализ, проверенный лабораторией в Неаполе. Повторный тест будет проведен в Риме.

"Прошлой ночью она обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали. Состояние ее здоровья не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе. Ее семью и людей, с которыми она контактировала, поместили на карантин", – рассказала Сороневич.

https://www.facebook.com/marianna.soronevych/posts/10218195046201677

Италия – третья страна по массовости вспышки коронавируса после Китая и Южной Кореи. От болезни, вызванной инфекцией, умерло уже 12 итальянцев по состоянию на 26 февраля. Количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Италии достигло 400.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 43 человека.

Теги: Италия, журналисты, украинцы, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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