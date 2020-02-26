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Зеркаль считает, что есть связь между событиями в Новых Санжарах и отношениями Украины с РФ

Любая информационная атака может создать в Украине хаос, считает эск-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. Она отметила, что такими ситуациями, как в Новых Санжарах, где выступали против эвакуированных из Уханя, может воспользоваться РФ.

Зеркаль предложила посмотреть на Новые Санжары как на "пилотный кейс"
Зеркаль предложила посмотреть на Новые Санжары как на "пилотный кейс"
Фото: Irina Gerashchenko / Facebook

Между отношениями Украины с Россией и конфликтом в Новых Санжарах Полтавской области есть связь. Такое мнение бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила "Европейской правде" в интервью, которое было опубликовано 25 февраля.

"Хочу подчеркнуть: я очень надеюсь, что события в Новых Санжарах станут той "красной линией", которая должна нас всех немножко "встряхнуть", – сказала она.

На реплику, что "это не вопрос отношений с Россией", дипломат ответила: "Я считаю, что связь есть".

"Это очень громкий звоночек, который мы все должны услышать. Это – сигнал о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос, который окажется очень трудно контролировать. Я, конечно, не могу сказать, есть ли роль России или нет конкретно в событиях в Новых Санжарах. Но по мотивам этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильно напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать, и насколько легкой задачей для России с ее информационным потенциалом и агентурной сетью в Украине будет создать при необходимости огромный хаос?" – объяснила Зеркаль.

Она предложила посмотреть на Новые Санжары как на "пилотный кейс".

"Вы поймете, насколько ужасные последствия может иметь полномасштабная информационная атака. Украине нужно срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в том числе россиянами, понимать, как на это реагировать", – считает Зеркаль.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человекВсего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Тесты на коронавирус у 48 временных постояльцев санатория в Новых Санжарах дали отрицательный результат.

Теги: Россия, протесты, провокации, Елена Зеркаль, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Новые Санжары
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