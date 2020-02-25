Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах – полиция

Пять человек подозревают в участии в массовых беспорядках во время прибытия эвакуированных из Китая в Новые Санжары Полтавской области, еще одного – в насилии в отношении работника правоохранительного органа. Сегодня суд избрал четырем подозреваемым меру пресечения.

20 февраля в Новых Санжарах митинговали из-за прибытия автобусов с эвакуированными Фото: radiosvoboda.org

Октябрьский районный суд Полтавы 25 февраля арестовал на 60 суток четырех подозреваемых в участии в массовых беспорядков в Новых Санжарах. Об этом агентству "Українські новини" сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Он отметил, что пятерым участникам столкновений, которые произошли во время прибытия автобусов с эвакуированными из Китая, сообщили о подозрении по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители устанавливают место пребывания пятого подозреваемого, чтобы доставить его в суд, добавил Сулаев.

На сайте облуправления Нацполиции сообщили, что начато еще одно, шестое уголовное производство в связи с событиями в Новых Санжарах.

Вскоре на сайте управления Нацполиции было опубликовано опровержение информации об аресте четырех человек, возможно, причастных к беспорядкам.

Один из участников протестов 22 февраля был отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658.

По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека (за последние сутки – шесть).

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.