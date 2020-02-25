Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе. Видео
Министерство здравоохранения Украины 25 февраля обнародовало на своем сайте видеоматериалы об алгоритме действий граждан и врачей в случае подозрения на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Украине не зафиксировано, но украинская система здравоохранения готова к вспышке, заявлял 24 февраля замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
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