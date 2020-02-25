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Минздрав Украины показал мультфильмы о коронавирусе. Видео

Министерство здравоохранения Украины 25 февраля обнародовало на своем сайте видеоматериалы об алгоритме действий граждан и врачей в случае подозрения на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Украине не зафиксировано, но украинская система здравоохранения готова к вспышке, заявлял 24 февраля замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Маски должны плотно прилегать к лицу, прикрывая рот, нос и подбородок, советуют в Минздраве
Маски должны плотно прилегать к лицу, прикрывая рот, нос и подбородок, советуют в Минздраве
Фото: ЕРА
ВИДЕО
Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube
видео

Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube
Теги: Министерство здравоохранения, мультфильм, коронавирус SARS-CoV-2
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