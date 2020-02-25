Матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет в итальянском Милане при закрытых трибунах из-за вспышки в Италии коронавируса SARS-CoV-2.

Поединок "Интер" – "Лудогорец" пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане Фото: EPA

Поединок 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2, пишет официальный сайт болгарского клуба.

Матч состоится 27 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, УЕФА уведомил клубы о закрытии трибун в мерах безопасности.

Первый поединок между "Интером" и "Лудогорцем" в 1/16 финала Лиги Европы завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Ранее четыре матча чемпионата Италии, которые должны были пройти 23 февраля, были перенесены на неопределенный срок из-за распространения инфекции.

В Италии жертвами коронавируса уже стали семь человек. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал.