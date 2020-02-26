Обсервация в Новых Санжарах: Тесты на коронавирус 48 человек показали отрицательный результат

У 48 человек из группы эвакуированных из Китая лиц, которые находятся в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области на обсервации, не выявили коронавирус SARS-CoV-2.

У 48 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сегодня журналистам сообщил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов. Видео обнародовано на странице Кабинета Министров Украины в Facebook.

"Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть мы точно знаем, что у 48 человек, которые здесь находятся, нет коронавируса", – сказал Турупалов.

По его словам, ожидаются тесты остальных членов группы эвакуированных.

Сегодня седьмой день обсервации, всего группа эвакуированных будет оставаться в Новых Санжарах 14 дней.

С борта самолета, прилетевшего в Харьков 20 февраля, сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары".

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек.

Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков в Новых Санжарах. Один из участников протестов отправлен под ночной домашний арест; его задержали по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

Пяти подозреваемым сообщили о подозрении.