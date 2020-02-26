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Коронавирус уже на всех континентах, в Украине учредили День сопротивления оккупации Крыма. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 26 февраля.

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Ключевые новости среды
Ключевые новости среды
Фото: ЕРА

Коронавирус. Мир

Суточное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 впервые оказалось больше за пределами Китая, нежели на территории КНР, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он не считает, что началась пандемия.

В Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразилось – 78 064, излечилось – 29 745. За пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания в 37 странах, число погибших, по уточненным данным, составило 43 человека.

Впервые случай COVID-2019 подтвержден в Латинской Америке – в Бразилии.

Коронавирус. Украина

В Черновцах медики обследуют двух пациентов с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом. Экспресс-тесты взятых у них проб на грипп оказались негативными.

Опять будет главный санврач

Кабинет Министров Украины восстановил должность главного государственного санитарного врача, его функции будут возложены на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Самоподжог на Банковой

Мужчина, приехавший из Сумской области, совершил самоподжог под Офисом президента в Киеве, протестуя против действий местных властей. У пострадавшего легкие ожоги.

Зеленский, Гончарук и Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что недавно виделся с бизнесменом, бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко, которого источники Kyiv Post называли кандидатом в премьеры. Глава правительства Алексей Гончарук также сказал, что разговаривал с Тигипко, но опроверг слухи о своей отставке.

Харьков. Григоренко или Жуков

Харьковский горсовет повторно проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

День сопротивления оккупации

26 февраля в Украине официально учреждается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщил президент Зеленский.

Заявления Суркова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал в Кремле украинское направление, заявил, что принуждение Украины к братским отношениям с РФ силой – единственный эффективный метод. Он уверяет, что Украины не существует, а есть украинство – "специфическое расстройство умов".

Теги: Крым, Черновцы, Сергей Тигипко, ВОЗ, Бразилия, оккупация, Владислав Сурков, Владимир Зеленский, Харьковский горсовет, переименование, Алексей Гончарук, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2, Covid-19, Виктор Ляшко, пандемия
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