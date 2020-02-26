Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проводит собеседования со многими людьми, он в том числе встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко. Вчера в СМИ появилась информация, что Тигипко может стать новым премьер-министром Украины.

Зеленский: Я действительно со многими людьми веду собеседования Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что в последнее время виделся в бизнесменом, бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко. Об этом 26 февраля он сказал "Радіо Свобода" в кулуарах форума Age of Crimea в Киеве.

Журналистка спросила у президента, правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко о его назначении премьер-министром.

"Я действительно со многими людьми веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", – сказал президент.

Подробностей переговоров он не раскрыл.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос журналистов о комментарии. В пресс-службе компании Тигипко ТАС также не стали комментировать информацию.

Источники "Украинской правды" сообщили, что Тигипко был в Офисе президента на прошлой неделе.

Тигипко 60 лет. В 1997–1999 годах он был вице-премьер-министром в правительствах Павла Лазаренко и Валерия Пустовойтенко, в 2010–2012 годах – в правительстве Николая Азарова. В 2002–2004 годах возглавлял Национальный банк Украины. В 2010-м и 2014-м баллотировался в президенты страны.

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ в конце 2019 года, Тигипко с состоянием $407 млн занимает 17-е место.

Сейчас правительство возглавляет Алексей Гончарук. Он был назначен на эту должность в августе 2019 года.