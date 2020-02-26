Информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально. Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко

Украинский блогер.
Как это работает:
– Через "источник" вбрасывают инфу, что рассматривают Тигипко на премьера.
– Все такие: какой нах…й Тигипко? Вы че? Закройте рот!
– Потом назначают того, кого хотели назначить. Маркарову, например.
– Все такие: фух, слава рептилоидам, что не Тигипко.
– Новый человек спокойно начинает работать, без лишнего шума.
В этой ситуации плохо только Тигипко. Потому что ему дают призрачную надежду.
Источник: Антон Ходза / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора