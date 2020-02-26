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Антон Ходза
Антон Ходза

Украинский блогер.


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Информацию о премьерстве Тигипко вбросили специально. Назначат, кого хотели, а все выдохнут: слава рептилоидам, что не Тигипко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Как это работает:

– Через "источник" вбрасывают инфу, что рассматривают Тигипко на премьера.

– Все такие: какой нах…й Тигипко? Вы че? Закройте рот!

– Потом назначают того, кого хотели назначить. Маркарову, например.

– Все такие: фух, слава рептилоидам, что не Тигипко.

– Новый человек спокойно начинает работать, без лишнего шума.

В этой ситуации плохо только Тигипко. Потому что ему дают призрачную надежду.

Источник: Антон Ходза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Сергей Тигипко, Антон Ходза, Кабмин
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