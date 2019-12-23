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Бродский: Тигипко бежал за мной со съезда таксистов, бл…дь. Они драться хотели

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что пока в Украине не будут защищены рынки, инвесторы не придут. Он отметил, что в свое время хотел навести порядок в сфере такси, а бизнесмен Сергей Тигипко был против.

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Бродский: Я хотел привести в порядок ФЛП
Бродский: Я хотел привести в порядок ФЛП
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ситуацию с украинскими физлицами-предпринимателями (ФЛП) необходимо изменить. Об этом бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона".

Бродский отметил, что на должности председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (занимал ее в 2010–2014 годах) он занимался дерегуляцией.

"Ни один предприниматель не скажет… Другое дело – что я хотел привести в порядок ФЛП… Это не может так дальше продолжаться… Нельзя не платить налоги… Таксисты – я помню эту борьбу. Я их хотел перекрасить в один цвет, поставить шашечки, счетчики – они меня чуть не побили! [Бизнесмен Сергей] Тигипко (в 2010–2012 годах был вице-премьер-министром, министром социальной политики. – "ГОРДОН") бежал за мной с их съезда, бл…дь. Они драться хотели… Я говорю: "Ну, давайте, подходите…" Не подошли", – рассказал экс-нардеп.

По его словам, "таких рынков в Украине – масса!"

"Ну какие инвесторы?! Не будет у нас никаких инвесторов, пока не защищены рынки. Должны быть правила игры… И эти пока не собираются тоже менять… Ввели кассовые аппараты для ФЛП. Сегодня читаю указ президента – мораторий на два года. Ну так на фиг вы их вводили?! Ввели бы уже через два года. Ну смешно! Знаешь, что дальше будет? Пройдет два года, за два-три месяца до вступления этих правил в силу, выйдут эти ребятки на улицы и начнут кричать плохие слова в сторону Зеленского – и еще на два года мораторий. Такая страна", – заявил Бродский.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

По состоянию на начало 2019 года на учете в Украине находилось 1778 тыс. ФЛП, сообщало "РБК-Украина".

18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кешбэк.

Также он подписал указ №761/2019 "О неотложных мероприятиях по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей". Согласно документу, Кабмин совместно с координационным советом должны предусмотреть в проекте закона введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций.

20 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов для ФЛП. Законопроект позволяет налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию.

Теги: налоги, Сергей Тигипко, такси, Михаил Бродский, дерегуляция, торговля, предприниматели, предприниматель
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