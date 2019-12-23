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Бродский: Думаю, до весны у Зеленского еще есть время

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Украине нужны политики, которые не думают о рейтингах.

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Бродский (на фото) о Зеленском: Он себя сделал сам. Уважаю
Бродский (на фото) о Зеленском: Он себя сделал сам. Уважаю
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

До весны 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского есть время, чтобы "перезагрузить" руководство государства. Об этом заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский.

"Он талантливый парень. Я ему верю пока еще. Он порасставлял людей, сейчас уже начал менять… Смотрю, там уже трех губернаторов заменил, в СБУ меняет… Хорошо, живой процесс. Думаю, до весны у него еще есть время. Он должен провести серьезную перезагрузку государственных деятелей. Нам нужны люди, которые не думают о рейтингах… Он же сказал, что [избрался] на один срок. Ну, сыграй! Дай людям шанс!" – сказал бизнесмен.

По словам Бродского, он верит, что "этот парень должен нам всем помочь", но Зеленскому "нужно пройти курс молодого бойца".

"Он тоже своеобразный лифтер политический… Но по жизни он не лифтер. Он ковырялся, карабкался из Кривого Рога, выполз – “95-й квартал”… Молодец! Но в этой политической игре государственного деятеля, чтобы мы не ужаснулись, когда узнаем, какие ничтожные люди нами управляют… Я знаю, что он не ничтожный… То, что я о нем слышал, – он хорошо играет в пинг-понг (шучу, конечно). Он себя сделал сам. Уважаю", – отметил экс-нардеп.

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Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Он победил во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, с результатом в 73,22% голосов избирателей. Его конкурентом был пятый президент Петр Порошенко.

Теги: рейтинг, Михаил Бродский, политика, Владимир Зеленский
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