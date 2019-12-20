Рада в первом чтении поддержала отмену бумажных книг учета для ФЛП

Согласно законопроекту, который парламент поддержал в первом чтении, налогоплательщик по собственному желанию сможет вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде.

20 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), передает корреспондент "ГОРДОН".

За документ проголосовало 299 народных депутатов.

Законопроект позволяет налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию. Ответственность в виде штрафов за отсутствие записей в книге возникает только в том случае, если налогоплательщик заявил о желании вести книгу учета доходов.

Также законопроект предусматривает введение автоматической регистрации полученных от налогоплательщика документов в электронном кабинете.

Согласно документу, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, должны также отображаться в электронном кабинете.

По состоянию на начало 2019 года на учете в Украине находилось 1778 тыс. ФЛП, сообщало "РБК-Украина".