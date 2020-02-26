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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чийгоз: "Уставшие от войны" пусть готовятся, что ужасы Крыма и востока Украины дойдут до Киева и Львова

По словам замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, Россия олицетворяет собой чудовище, "аппетиты" которого растут. Он считает, что на оккупации Крыма и части Донбасса РФ не остановится.

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Чийгоз: Обязанность государства бороться за свою территорию
Чийгоз: Обязанность государства – бороться за свою территорию
Фото: hromadske.ua

Россия в своей агрессии против Украины не остановится на Крыме и Донбассе. Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 26 февраля, выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Если кто-то из представителей власти или части общества сегодня говорит, что "устал от войны и проблему Крыма можно на время "подвесить", то пусть готовится к тому, что все ужасы, которые постигли Крым и восток Украины, дойдут до Киева и Львова. Потому что Россия олицетворяет собой чудовище, которое существует за счет крови – и в прямом, и переносном смысле слова, и аппетиты этого чудовища растут", – сказал он.

По словам замглавы Меджлиса, "надо ежедневно, без прогнозов, пессимизма и гадания на кофейной гуще делать все для сопротивления этой агрессии".

"Я с большим уважением отношусь к мнению экспертов и журналистов, но именно реалистичность и трезвость оценок нам сегодня необходимы при взгляде на Крым", – отметил Чийгоз.

Он подчеркнул, что "Украина должна понимать, что именно она должна освобождать Крым и поэтому быть в авангарде этого процесса, и тогда мир не сможет замолчать".

"Только ей это по силам. И вообще это обязанность государства – бороться за свою территорию. Поэтому украинские политики должны прекратить строить иллюзии, что кто-то за них решит крымский вопрос, что им достаточно наблюдать за процессом со стороны, в чем-то соглашаясь или нет", – объяснил Чийгоз.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Киев, Львов, Крым, Донбасс, аннексия, Ахтем Чийгоз, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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