Чийгоз: Москва пытается представить нового "куратора Крыма" как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами

Чийгоз: Неважно, кого в РФ поставят "куратором Крыма" – в любом случае это очередная марионетка и исполнитель Фото: Ахтем Чийгоз / Facebook

Российские власти пытаются представить нового "куратора Крыма" вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

"Неважно, кого в РФ поставят "куратором Крыма". Его фамилия не имеет значения – в любом случае это очередная марионетка и исполнитель. Москва пытается представить нового "куратора" как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами. Это лишь спекуляции. Гораздо серьезнее этого назначения – ситуация с ротацией [руководителя администрации президента РФ Дмитрия] Козака и [советника президента РФ Владислава] Суркова. Ведь именно Сурков настаивал на том, что с крымскими татарами нельзя договориться, поэтому в отношении их нужно принимать силовое решение", – отметил Чийгоз.

По его словам, в РФ создана спецгруппа, которая отчитывается российскому президенту Владимиру Путину о ситуации в оккупированном Крыму.

"Я думаю, вопросы Крыма не остаются без личного участия Путина. Для него полуостров – это "болезненная" территория. Он хочет сделать из него некий форпост. И приход нового "куратора" не остановит репрессии в Крыму. Мы точно знаем, что при Путине создана спецгруппа, которая регулярно отчитывается ему по Крыму. То есть в отношении полуострова Москва будет и дальше действовать прагматично", – подчеркнул Чийгоз.

До отставки предыдущего правительства РФ "куратором Крыма" был экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который с 24 января занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление вместо Суркова.

21 января Хуснуллин был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ.