Качиньский: Путин нападает только там, где он видит слабости и шанс на победу, например в Крыму и на востоке Украины

По словам лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, России трудно сталкиваться с серьезным отпором даже дипломатического характера. Он считает, что президент РФ Владимир Путин выбирает для атак соперников только слабее, чем его страна.

Россия способна атаковать только соперников, которых считает слабее себя, но не решится напасть на более сильного противника. Об этом в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло 25 января, сказал лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Политик сказал, что "по советской и российской традиции" президент РФ Владимир Путин нападает "только там, где видит слабости и шанс на победу, например в Крыму и на востоке Украины".

В то же время, по его словам, России трудно сталкиваться с серьезным отпором даже дипломатического характера. Он подчеркнул важность присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.