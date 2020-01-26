Качиньский: Путин нападает только там, где он видит слабости и шанс на победу, например в Крыму и на востоке Украины

Россия способна атаковать только соперников, которых считает слабее себя, но не решится напасть на более сильного противника. Об этом в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло 25 января, сказал лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Политик сказал, что "по советской и российской традиции" президент РФ Владимир Путин нападает "только там, где видит слабости и шанс на победу, например в Крыму и на востоке Украины".
В то же время, по его словам, России трудно сталкиваться с серьезным отпором даже дипломатического характера. Он подчеркнул важность присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.