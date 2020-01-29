Людмила Янукович владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Крыму – СМИ

По данным "Радио Свобода", экс-супруга беглого президента Украины Виктора Януковича Людмила владеет в Севастополе сетью магазинов, где в обход эмбарго продают продукты из Евросоюза.

"Меркурий" продает продукты, на которые в РФ эмбарго, отмечает "Радио Свобода" Фото: svoboda.org

Людмила Янукович, бывшая супруга беглого президента Украины Виктора Януковича, имеет собственный бизнес в оккупированном Крыму. Об этом 26 января сообщило "Радио Свобода".

"Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название "Меркурий"... Гастроном "Меркурий" прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами", – говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что "севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что "Меркурий" явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза".

"Радио Свобода" утверждает, что таможенники несколько раз изымали в "Меркурии" запрещенный в России товар, "однако в скором времени санкционные продукты снова возвращались на прилавок".

"Прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не подтверждают", – говорят авторы расследования.

Людмила Янукович живет в Крыму последние пять с половиной лет, отмечают журналисты. Однако в Севастополе возле могилы утонувшего в озере Байкал Виктора Януковича – младшего она появляется нечасто. Последний раз она якобы была там в марте 2019 года, в годовщину гибели сына.

По данным "Радио Свобода", Людмила Янукович живет в Большой Ялте в поместье площадью 1,2 гектара, с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Дом, в котором живет экс-жена Януковича, называют "чайным домиком".

Фото: investigator.org.ua

Официально о разводе Людмилы и Виктора Януковича не сообщалось, но по данным СМИ, экс-президент живет с гражданской женой Любовью Полежай и у них родился сын.