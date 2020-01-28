ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к российским выборам в аннексированном Крыму – журналист

Европейский совет расширил антироссийские санкции, введенные за нарушение территориальной целостности Украины, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Министры Европейского совета внесли в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции применили за нарушение территориальной целостности Украины.

На данный момент в санкционный список ЕС входят 177 человек и 44 организации, отметил журналист.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

EU ministers decided to add 7 ppl to its sanctions regime over ppl / entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. All linked to Sevastopol & Crimea and the Russian elections that took place there in Sep. The list now contains 177 ppl and 44 entities — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти"

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.