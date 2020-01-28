Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к российским выборам в аннексированном Крыму – журналист

Европейский совет расширил антироссийские санкции, введенные за нарушение территориальной целостности Украины, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение министры ЕС приняли сегодня
Решение министры ЕС приняли сегодня
Фото: pixabay.com

Министры Европейского совета внесли в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции применили за нарушение территориальной целостности Украины.

На данный момент в санкционный список ЕС входят 177 человек и 44 организации, отметил журналист.

Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти"

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Теги: Россия, Крым, выборы, санкции, Европейский совет, журналисты, Рикард Йозвяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов
The Illusionists. В Киеве покажут шоу знаменитых иллюзионистов
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучший режиссер". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучший режиссер". Полный список
  "История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео
  "История Дэвида Копперфилда". Вышел второй трейлер фильма по роману Диккенса. Видео
70-летняя Пугачева сделала селфи с красной помадой
70-летняя Пугачева сделала селфи с красной помадой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS