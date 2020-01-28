ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины – СМИ

Европейский совет планирует добавить в санкционный список семь человек, участвовавших в организации региональных выборов в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

28 января Европейский совет добавит в санкционный список семь человек, подрывающих территориальную целостность Украины. Об этом 27 января в Twitter заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Завтра ЕС добавит еще семь человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. Эти семь человек способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", – написал Йозвяк.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2020

Польское агентство PAP заявило, ссылаясь на источники в Евросоюзе, что "послы ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма РФ".

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия провела на захваченном полуострове голосование в рамках президентских выборов. В Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта Европейский союз отказался признавать итоги голосования в Крыму в рамках выборов президента России.

14 мая Совет ЕС одобрил введение санкций в отношении пяти лиц, ответственных за проведение незаконных выборов в Крыму. В санкционный список попали заместитель председателя "избирательной комиссии" Крыма Инна Гузеева и секретарь этой "комиссии" Наталья Безрученко, а также экс-глава "избиркома" Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь "комиссии" Анастасия Капранова. Украина, Черногория, Албания, Норвегия 12 июня присоединились к этим санкциям.