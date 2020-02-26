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Харьковский горсовет вновь переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

52 депутата Харьковского горсовета проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Аналогичное решение горсовет принимал в 2019 году, но суд его отменил.

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Харьковские власти считают, что, вопреки закону о декоммунизации, в городе должен быть проспект Маршала Жукова
Харьковские власти считают, что, вопреки закону о декоммунизации, в городе должен быть проспект Маршала Жукова
Фото: kh.suspilne.media

26 февраля Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение было принято 52 голосами, сообщается на сайте горсовета.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый сказал, что с соответствующей инициативой выступили несколько ветеранских организаций. По его словам,  в декабре 2019 года – январе 2020-го в Харькове проводили общественные слушания, в которых приняли участие 11 193 человека (население города – 1,4 млн). В поддержку переименования якобы выступили 86% опрошенных.

"Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германией. Решение о возвращении проспекту имени Георгия Жукова будет уместным с точки зрения празднования этих дат", – сказал Хорошковатый.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городская власть "намерена воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города". Ссылаясь на "военную экспертизу", городской голова отметил, что "Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины в ходе Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом".

"Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно  в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память", – сказал Кернес.

"Укринформ" сообщает, что на сессии горсовета присутствовали общественные активисты, которые призывали депутатов не поддерживать переименование.

Внефракционный депутат Игорь Черняк заявил о фальсификации итогов общественного обсуждения и обещал обжаловать решение горсовета в суде.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его "историческое название". 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что "жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны".

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, декоммунизация, Георгий Жуков, Харьковский горсовет, Игорь Черняк, переименование
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