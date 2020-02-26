Харьковский горсовет вновь переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

52 депутата Харьковского горсовета проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Аналогичное решение горсовет принимал в 2019 году, но суд его отменил.

Харьковские власти считают, что, вопреки закону о декоммунизации, в городе должен быть проспект Маршала Жукова Фото: kh.suspilne.media

26 февраля Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение было принято 52 голосами, сообщается на сайте горсовета.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый сказал, что с соответствующей инициативой выступили несколько ветеранских организаций. По его словам, в декабре 2019 года – январе 2020-го в Харькове проводили общественные слушания, в которых приняли участие 11 193 человека (население города – 1,4 млн). В поддержку переименования якобы выступили 86% опрошенных.

"Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германией. Решение о возвращении проспекту имени Георгия Жукова будет уместным с точки зрения празднования этих дат", – сказал Хорошковатый.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городская власть "намерена воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города". Ссылаясь на "военную экспертизу", городской голова отметил, что "Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины в ходе Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом".

"Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно – в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память", – сказал Кернес.

"Укринформ" сообщает, что на сессии горсовета присутствовали общественные активисты, которые призывали депутатов не поддерживать переименование.

Внефракционный депутат Игорь Черняк заявил о фальсификации итогов общественного обсуждения и обещал обжаловать решение горсовета в суде.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.