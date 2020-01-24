Харьковский горсовет через суд обязал Кабмин создать реестр памятников Второй мировой войны

Окружной админсуд удовлетворил иск Харьковсого городского совета к Кабинету Министров. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что решение обратиться в суд связано с неудавшейся попыткой горсовета вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова и сносом бюста Жукова активистами.

22 января Окружной административный суд Киева по иску Харьковского городского совета обязал Кабинет Министров Украины создать реестр памятников Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Предъявление иска к Кабмину обусловлено тем, что начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени правительство не выполнило требование закона ["Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов"] – не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны", – сообщил директор юридического департамента горсовета Константин Прокопьев, который представлял интересы мэрии в суде.

Городской голова Геннадий Кернес в Telegram заявил, что отсутствие такого реестра "позволяло трактовать как кому угодно, кто – герой войны, а кто – нет".

По его словам, обращение в суд связано с неудавшейся попыткой горсовета вернуть переименованному проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова и сносом активистами бюста Жукова в Харькове.

"Уверен, когда Кабинет Министров выполнит решение суда и создаст Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны, это снимет многие проблемы, которые искусственно подогреваются людьми в балаклавах. А мы, местные громады, на еще более законных основаниях сможем содержать эти памятники, присваивать имена героев нашим улицам, чтить свою историю", – добавил Кернес.