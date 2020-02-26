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"Нужно усилить правительство". Гончарук заявил, что тоже встречался с Тигипко

Комментируя слухи о возможном назначении Сергея Тигипко на пост главы правительства, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в отставку не собирается, а с Тигипко встречался сам, потому что ищет советников.

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Гончарук: Я сколько себя помню, меня увольняют
Гончарук: Я сколько себя помню, меня увольняют
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета Министров заявил, что встречался с бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я за последний месяц посмотрел более 20 людей. Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность", – сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, он сказал, что к таким слухам давно привык.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме, каждый день наступаем на хвост какой-нибудь коррупционной лавочке", – отметил премьер.

По его словам, заявления об отставке он не писал, с президентом Украины Владимиром Зеленским этот вопрос не обсуждал.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не ответила на запрос журналистов о комментарии. В пресс-службе компании Тигипко ТАС также не стали комментировать информацию.

Источники "Украинской правды" сообщили, что Тигипко был в Офисе президента на прошлой неделе.

Зеленский информацию о встрече с экс-чиновником подтвердил.

Теги: Сергей Тигипко, промышленность, правительство, Алексей Гончарук, встреча
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