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ПРОИСШЕСТВИЯ

У мужчины, который совершил самоподжог в центре Киева, легкие травмы – Офис президента

Житель Сумской области, который облился неизвестным веществом и поджег себя на Банковой, госпитализирован. По данным Офиса президента, у него были проблемы с местными властями.

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Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
Скриншот: Юрий Орденко / Facebook

Мужчина, который 26 февраля совершил сомоподжог под Офисом президента в Киеве, получил легкие ожоги. Об этом в Telegram сообщил Офис президента Украины.

"Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его на "скорой" доставили к месту осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что, по предварительной информации, пострадавший не был участником акции протеста медиков, он появился на ней за несколько минут до самоподжога.

В киевской полиции отметили, что устанавливают мотивы поступка мужчины.

"По словам свидетелей, мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", – проинформировали в пресс-службе.

В комментарии журналистам мужчина сказал, что якобы из-за коррупционной схемы его лишили законного земельного пая, он неоднократно обращался в правоохранительные органы, однако ему не помогли, поэтому решился на такой поступок.

"Просто хочу, чтобы меня услышали", – сказал он.

По данным "РБК-Украина", пострадавшего зовут Александр Бурлаков.

Теги: Киев, полиция, митинг, Офис президента Украины
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