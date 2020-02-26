26 февраля официально станет в Украине Днем сопротивления оккупации Крыма

Ежегодно 26 февраля в Украине будут отмечать День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, сообщил президент Владимир Зеленский. Шесть лет назад в этот день в Симферополе прошел последний многолюдный проукраинский митинг.

26 февраля 2014 года на проукраинский митинг в Симферополе вышло около 10 тыс. человек Фото: EPA

26 февраля в Украине официально будет Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом 26 февраля на форуме Age of Crimea в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подпишу указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что возвращение Крыма под контроль Украины – в интересах всего международного сообщества.

"Это не только моя цель как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, но и залог безопасности на планете и возобновления веры в международное право и справедливость", – считает глава государства.

Он сказал, что чувствует поддержку в этом вопросе со стороны иностранных партнеров.

"Мы знаем, что мировое сообщество нас поддерживает, не успокоится и продолжит с нами эту работу, эту, я бы даже сказал, великую борьбу. И мы знаем, что этот день обязательно наступит. И (я в это верю) наш чемпион [боксер] Александр Усик проведет бой в Судаке, [певица] Джамала даст концерт в Коктебеле, [режиссер] Олег Сенцов презентует новый фильм в Ялте, а Меджлис крымскотатарского народа сможет вернуться в Симферополь, на улицу Шмидта в дом номер 2, в свое родное и законное здание", – резюмировал президент.

На этом же форуме глава государства подчеркнул, что Крым не станет ценой для мира на Донбассе. "Мы сделаем все, чтобы над Крымом опять стал развеваться украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая, к сожалению, не может решиться завтра", – сказал Зеленский.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.