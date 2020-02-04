"Суд" в Крыму снял судимость с фигуранта "дела 26 февраля" Дегерменджи

Адвокат Айдер Азаматов пояснил, что "суд" в Крыму не снял обвинения в отношении фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи, а лишь освободил его раньше срока, который "он должен был находиться под условным сроком".

Судья подконтрольного России "Судакского городского суда" Михаил Иванов принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи, сообщает 4 февраля "Крым.Реалии".

Мать Мустафы Алие Дегерменджи рассказала изданию, что российский прокурор не возражал против снятия судимости.

"Приговор вступит в законную силу в течение 10 дней. Честно сказать, не ожидала даже. Эмоции зашкаливают. Мы, едя туда, думали, что так быстро не закончится. Потому что дело большое, там были и пострадавшие. Но когда они зашли в суд и почти сразу вышли, я, конечно, не ожидала. Мы ехали в машине домой, и я просто не могла сидеть на месте. Я сейчас очень хочу, чтобы каждая мама, сестра, жена, дочка ощутили то же самое, что и я. Это непередаваемое чувство, когда твой сын наконец-то свободен!" – добавила она.

Адвокат Айдер Азаматов пояснил, что "суд" не снял обвинения в отношении Дегерменджи, а лишь освободил его раньше срока, который "он должен был находиться под условным сроком".

"По законодательству, лицо, отбывшее половину условного срока по данной статье, имеет право на условно-досрочное освобождение. Здесь ни в коем случае суд не снял с него обвинения никакие, потому что он был осужден, его не оправдали, а лишь освободили раньше срока", – рассказал Азаматов.

По его словам, теперь с Дегерменджи сняты ограничения, он может выезжать за пределы Крыма.

"Конечно, у него судимости уже не будет, она у него снята, но тут трактовку нужно понимать: снята судимость, а не обвинения. Обвинения с него никто не снимал", – добавил Азаматов.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Суд над группой крымскотатарских активистов Али Асановым, Мустафой Дегерменджи, Эскендером Кантемировым, Эскендером Эмирвалиевым, Талятом Юнусовым, Арсеном Юнусовым и Эскендером Небиевым за участие в митинге 26 февраля 2014 года начался в 2015 году. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Талят Юнусов и Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов "дела 26 февраля". В декабре 2015 года Юнусова приговорили к трем с половиной годам условно, а Небиева – к двум годам условно.

Для Асанова и Дегерменджи обвинение просило пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Для остальных – три с половиной года условно с испытательным сроком два года. "Суд" три раза переносил оглашение приговора.

19 июня 2018 года "Центральный районный суд" оккупированного Симферополя назначил Асанову четыре с половиной года условно с испытательным сроком четыре года, Дегерменджи – четыре с половиной года с испытательным сроком три года, Кантемирову и Юнусову – четыре года условно с испытательным сроком три года, Эмирвалиеву – три с половиной года условно с испытательным сроком три года.

В МИД Украины "приговоры" назвали ничтожными.