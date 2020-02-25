"Дело 26 февраля". 10 "судей" Крыма объявили в розыск

10 крымским "судьям" сообщили о подозрении в госизмене, нарушении законов войны и незаконном уголовном преследовании.

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении 10 "судьям" оккупированного Крыма и объявила их в розыск. Об этом 25 февраля заявила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Среди "судей", которым объявили подозрение:

трое "судей Верховного суда Республики Крым" – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);

"судья Центрального районного суда города Симферополя" – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);

трое "судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" – по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны);

трое "судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" – по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года.

Как установило следствие, эти "судьи" перешли на службу в незаконные судебные органы РФ и оказывали оккупанту помощь в подрыве суверенитета Украины.



Кроме того, "судьи" во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года незаконно применяли законодательство РФ, а не Украины.



В частности, "судьи" незаконного Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым на протяжении года рассматривали ходатайства оккупационных следователей об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В результате он был признан виновным в преступлении, которого он не совершал, и приговорен к восьми годам лишения свободы.

11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.