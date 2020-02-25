"Дело 26 февраля". 10 "судей" Крыма объявили в розыск

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении 10 "судьям" оккупированного Крыма и объявила их в розыск. Об этом 25 февраля заявила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Среди "судей", которым объявили подозрение:
Как установило следствие, эти "судьи" перешли на службу в незаконные судебные органы РФ и оказывали оккупанту помощь в подрыве суверенитета Украины.
Кроме того, "судьи" во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года незаконно применяли законодательство РФ, а не Украины.
В частности, "судьи" незаконного Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым на протяжении года рассматривали ходатайства оккупационных следователей об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В результате он был признан виновным в преступлении, которого он не совершал, и приговорен к восьми годам лишения свободы.
11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.
Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.
25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.