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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Дело 26 февраля". 10 "судей" Крыма объявили в розыск

10 крымским "судьям" сообщили о подозрении в госизмене, нарушении законов войны и незаконном уголовном преследовании.

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10 крымским судьям, перешедшим на службу в незаконные суды страны-оккупанта РФ, объявили о подозрении
10 крымским судьям, перешедшим на службу в незаконные суды страны-оккупанта РФ, объявили о подозрении
Фото: pixabay.com

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении 10 "судьям" оккупированного Крыма и объявила их в розыск. Об этом 25 февраля заявила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Среди "судей", которым объявили подозрение:

  • трое "судей Верховного суда Республики Крым" – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);
  • "судья Центрального районного суда города Симферополя" – по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена);
  • трое "судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" – по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны);
  • трое "судей Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" – по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета АР Крым 26 февраля 2014 года.

Как установило следствие, эти "судьи" перешли на службу в незаконные судебные органы РФ и оказывали оккупанту помощь в подрыве суверенитета Украины.
 
Кроме того, "судьи" во время уголовного преследования проукраинских участников митинга 26 февраля 2014 года незаконно применяли законодательство РФ, а не Украины.
 
В частности, "судьи" незаконного Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым на протяжении года рассматривали ходатайства оккупационных следователей об избрании и продлении меры пресечения одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. В результате он был признан виновным в преступлении, которого он не совершал, и приговорен к восьми годам лишения свободы. 

11 сентября подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.

Замглавы Меджлиса был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.

25 октября Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, Ахтем Чийгоз
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