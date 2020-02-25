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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Данилов: Мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Украина начнет подавать воду в Крым, как только Россия вернет полуостров.

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Данилов уверен, что воду в Крым можно подавать лишь после возврата полуострова Украине
Данилов уверен, что воду в Крым можно подавать лишь после возврата полуострова Украине
Фото: pixabay.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что с политической точки зрения поставки Украиной воды в аннексированный Крым являются невозможными. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу", – отметил он.

В программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), вышедшей в эфир 30 января, народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Крым. "Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – "ГОРДОН"), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал он.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Теги: Россия, Крым, Украина, СНБО, вода, Алексей Данилов
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