У СНБО есть списки жителей Донбасса, получивших российские паспорта – Данилов

По данным секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, российские паспорта получили около 156 тысяч жителей временно оккупированного Донбасса.

В распоряжении Совета нацбезопасности и обороны Украины есть списки жителей временно оккупированного Донбасса, которые уже получили российские паспорта. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

Данилов отметил, что по его данным паспорта РФ на Донбассе получили около 156 тысяч граждан.

"Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", – отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что Россия шантажирует жителей ОРДЛО, угрожая невыплатой зарплаты, если они не оформят российские паспорта.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".