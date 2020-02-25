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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о бое в Золотом: Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ Путина об увольнении Суркова

В России в вопросе конфликта на Донбассе идет внутренняя борьба разных групп влияния, примером этому является увольнение помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова после боя под Золотым в Луганской области. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов: Глобально тактика России подчинить Украину
Данилов: Глобально тактика России – подчинить Украину
Фото: Олексій Данилов / Facebook

В Кремле разные группы влияния по-разному смотрят на Минские соглашения и договоренности в нормандском формате. Такое мнение в интервью изданию "Ліга.net" высказал секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов.

"В России идет внутренняя борьба разных групп влияния: не все там хотят, чтобы Минские соглашения и нормандский формат выполнялись. В Золотом мы видели одну из этих групп влияния. Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ [президента РФ Владимира] Путина об увольнении одного из его помощников, господина [Владислава] Суркова", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что не верит в случайность.

"Более того, в тот день проходило заседание Совбеза ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению, глобально тактика России – подчинить Украину. Однако в РФ есть группа людей, которая хочет сделать это военным способом, а есть группа, которая настаивает на гибридном.

"В свое время [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не русских, а русскоговорящих. Поэтому они сегодня раздают паспорта направо и налево. Кто угодно в мире, если говорит на русском, может получить эту "двуглавую" бумажку", – добавил секретарь СНБО.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил также в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и хутора Вольный Луганской области.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. "Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года", – написал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух украинских опорных пунктов, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли. Украинские военные временно оставили один опорный пункт, но при этом удержали позиции, утверждает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами". Он также считает сегодняшние события "провокацией".

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Официально эту информацию не подтверждали, сам Сурков ее также не комментировал.

18 февраля Путин уволил Суркова.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Владислав Сурков, Золотое, Минские соглашения, нормандский формат, война на Донбассе, Алексей Данилов
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