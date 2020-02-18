Путин уволил Суркова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. Документ от 18 февраля опубликован на сайте Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в указе.
В документе не указываются причины увольнения.
Сурков представлял Россию на переговорах по Донбассу с США.
О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Официально эту информацию не подтверждали, сам Сурков ее также не комментировал.