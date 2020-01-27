Пионтковский: Для Украины приход Козака на место Суркова – это смена злого следователя на доброго. Это опасно, так как добрый хитрее и умнее

Для Украины опасна смена Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на Дмитрия Козака, так как последний умнее своего предшественника, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Функции Суркова и Козака в значительной степени переплетались. А сейчас гордая душа Суркова не вынесла, когда Козак стал его непосредственным начальником. Вот он и заявил об уходе с государственной службы. Это с точки зрения внутрикремлевских интриг. А если говорить в контексте политики в отношении Украины, то она не изменилась. РФ хочет впихнуть раковую опухоль ОРДЛО в политическое тело Украины, чтобы впоследствии уже Украина вошла в состав некоего союзного государства. Поэтому для Украины приход Козака на место Суркова – это смена злого следователя на доброго. Это очень опасно, так как добрый следователь хитрее и умнее. Козак деликатнее Суркова, он не делает резких заявлений об Украине и не фотографируется с террористами", – отметил Пионтковский.

По его мнению, власти РФ хотят добиться от президента Украины Владимира Зеленского законодательного закрепления "формулы Штайнмайера".

"Суркова уже несколько раз оправляли на покой. Но когда какая-то новая мерзость понадобится, о нем вспомнят. Но пока Украине придется иметь дело с Козаком, который довольно успешно провернул операцию в Молдове. Он очень тонко реализовал там российскую политику. А из Зеленского всеми силами сейчас будут выжимать выполнение того, под чем он подписался на переговорах в декабре. До апреля он должен провести через Раду "формулу Штайнмайера" и готовность проведения выборов на оккупированных территориях. В Москве считают, что у Козака больше шансов добиться результата в этих вопросах. И он как раз солидная фигура из мира дипломатии, это не идеолог "Новороссии" Сурков. Это расчет на то, что так будет легче склонить общественное мнение в Украине. Но на самом деле Козак намного опаснее Суркова", – подчеркнул Пионтковский.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления с Владислава Суркова на бывшего вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Сурков пока продолжает заниматься вопросами Украины.