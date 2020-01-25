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Соратник Суркова заявил, что решение помощника президента РФ об отставке не изменится

По словам директора российского Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, ему от самого помощника президента РФ Владислава Суркова известно о намерении последнего уволиться.

Сурков работает помощником Путина с 2013 года
Сурков работает помощником Путина с 2013 года
Фото: EPA

Решение помощника президента РФ Владислава Суркова об уходе в отставку не изменится. Об этом в Telegram 25 января написал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову.

Политолог заявил, что дату указа об увольнении определит президент РФ Владимир Путин.

"Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", – добавил он.

25 января Чеснаков заявил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указа об увольнении Суркова пока нет. Также Песков заявил, что политика России "на украинском направлении" не менялась и "любые рассуждения на эту тему – личная точка зрения".

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года.

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

Теги: Россия, Кремль, Владислав Сурков, Алексей Чеснаков, отставка
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