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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди

В составе совместных патрулей, которые, возможно, появятся на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вооружение будут иметь только украинские представители. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Данилов прокомментировал предложения по организации совместных патрулей в ОРДЛО
Данилов прокомментировал предложения по организации совместных патрулей в ОРДЛО
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Представителями временно оккупированных территорий, с которыми возможно совместное патрулирование, не будут члены российских гибридных формирований или иные вооруженные лица. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Данилова, в патрулировании могут принимать участие представители местных общин.

"Речь идет о представителях общин, проживающих на данной территории. Это не военные, это не вооруженные люди... Если кто-то считает, что будут люди с автоматами с их стороны, это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины", – сказал секретарь СНБО.

Контроль за работой патрулей будет возложен на ОБСЕ или другую международную структуру, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить "модель доверия", опробованную в Хорватии: "Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка".

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства "непризнанных республик" при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.

Теги: Арсен Аваков, боевики, Владимир Зеленский, патрулирование, выборы на Донбассе, ОРДЛО, Алексей Данилов
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