Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов сообщил о сворачивании украинской ракетной программы. Данилов опроверг эту информацию

В проекте гособоронзаказа Украины на 2020 год не предусмотрены закупка крупной партии ракет "Ольха" и финансирование программы "Нептун", утверждает главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что финансирование будет "обязательно".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залп одной установки "Ольха" 12 ракет
Залп одной установки "Ольха" – 12 ракет
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В проекте украинского государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Об этом 18 февраля в Facebook заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Проект гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины... То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив", – написал он.

По словам журналиста, "вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Ольха", не предполагается финансирование программы "Нептун" (противокорабельная крылатая ракета. – "ГОРДОН")".

"Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным "Цензор.НЕТ", было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Ольха". Но один залп одной установки "Ольхи" – это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет", – объяснил Бутусов.

Он отметил, что необходимое финансирование требуется также для ракет "Нептун".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3735655313141404

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины данную информацию опровергают.

"Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ, – они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает LIGA.net.

Он подчеркнул, что заказ по ракетным программам будет "обязательно".

На заседании СНБО 18 февраля принято решение предусмотреть в 2020 году на выполнение ГОЗ 25,848 млрд грн, это на 16% больше, чем в 2019 году.

Ракеты системы залпового огня "Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты "Нептун" пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.

Теги: Украина, СНБО, Юрий Бутусов, оборона, ракеты, Нептун, финансирование, ракетный комплекс, ракетный комплекс Ольха, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
Мишель Обама показала платье, в котором была на своем школьном выпускном
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
  Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
Мадонна поделилась снимком поцелуя с бойфрендом
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS