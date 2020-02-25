Секретарь СНБО Данилов уверен в развале России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что из-за внутренних проблем Россию ждет распад.

Россия находится в сложном положении, и лишь наличие внешнего врага помогает объединять ее граждан. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Ліга.net".

"Мы еще увидим ее (России. – "ГОРДОН") развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... [Президент России Владимир] Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить тех, кого они называют россиянами", – отметил секретарь СНБО.

Как пример внутренних проблем РФ Данилов привел Чеченскую Республику Ичкерия.

"Но, скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", – добавил он.

В России на такое заявление уже отреагировал известный пропагандист Владимир Соловьев. В комментарии Ura.ru он заявил, что, прежде чем размышлять о РФ, украинцам надо обратить внимание на свою страну, "погрязшую в националистической идеологии". Соловьев также назвал Украину "страной европейского позора и бешеного средневековья".