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МИД Украины вызвал посла Сербии из-за "российского" Крыма на ярмарке в Белграде

Украинские дипломаты заявили послу Сербии в Украине Ацу Йовановичу, что недопустимо позволять России легализовать на международной арене оккупацию украинского Крыма. Посол в ответ подтвердил неизменность поддержки Сербией территориальной целостности Украины.

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Сербский посол побывал в МИД Украины 24 февраля
Сербский посол побывал в МИД Украины 24 февраля
Фото: EPA

24 февраля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Сербии в Украине Ацу Йованович, сообщила пресс-служба министерства. 

Дипломат был приглашен в ведомство из-за размещения на российском стенде на международной туристической ярмарке в Белграде символики и названия "Республика Крым". 

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", – сказано в заявлении.

По данным украинских дипломатов, Йованович "признал указанный досадный факт", а также подтвердил неизменность поддержки Сербией территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Туристическая ярмарка проходила в Белграде с 20-го по 23 февраля, сообщается на ее сайте. По данным организаторов, на нее были приглашены представители туриндустрии из 50 стран. 

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, МИД Украины, Сербия, аннексия, Ацу Йованович
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