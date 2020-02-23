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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление – Умеров

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что после деоккупации Крыма понадобится время, чтобы разобраться с теми, у кого "руки в крови", а также со строителями "русского мира".

Умеров: Приехавшие в Крым после 18 марта 2014 года уезжают без вариантов
Умеров: Приехавшие в Крым после 18 марта 2014 года уезжают без вариантов
Фото: krymr.com

После деоккупации Крыма управление над полуостровом следует поручить Киеву. Такое мнение выразил 23 февраля изданию "Крым.Реалии" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"В нынешней ситуации проводить выборы по законам Украины нереально. Даже после полного восстановления территориальной целостности Украины и деоккупации необходимо установить назначенное из Киева управление, хотя бы лет на 10. Необходимо время, чтобы разобраться с теми, у кого "руки в крови", и с теми, кто активно строил "русский мир", – сказал он.

По словам замглавы Меджлиса, жителям Крыма следует самим решать, остаться в Украине или ехать "на родину, в Россию".

"Украина при этом выкупает всю недвижимость у принявших решение уехать, они не должны выглядеть как беженцы. Это не должно распространяться на приехавших после 18 марта 2014 года. Они уезжают без вариантов", – подчеркнул Умеров.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В ноябре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время аннексии Россия переселила в Крым более 140 тыс. граждан РФ.

Теги: Крым, Украина, выборы, оккупация, аннексия, Ильми Умеров
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