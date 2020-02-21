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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стало известно местонахождение тральщика "Черкассы", последнего украинского корабля, захваченного в ходе аннексии Крыма

Бывший командир минного тральщика "Черкассы" Юрий Федаш заявил, что корабль пришвартован в оккупированном Севастополе. В марте 2014 года экипаж "Черкасс" несколько дней сопротивлялся попыткам захвата российским спецназом.

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Тральщик "Черкассы" до последнего не спускал украинский флаг
Тральщик "Черкассы" до последнего не спускал украинский флаг
Фото: mil.in.ua

Минный тральщик Военно-морских сил Украины "Черкассы", экипаж которого в марте 2014 года дольше всех сопротивлялся попыткам захвата российским спецназом в Крыму, пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Об этом 21 февраля сообщил проект "Крым.Реалии".

Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь".

На видеокадрах из Севастополя бывший командир минного тральщика Юрий Федаш опознал свой корабль и отметил, что захваченный плавсостав "находится в неухоженном состоянии".

"Круги поснимали, видно, что с того времени не красили", – прокомментировал Федаш.

В ходе оккупации Крыма 21 марта 2014 года российское командование предъявило экипажу "Черкасс" ультиматум и потребовало сдаться. Федаш отказался выполнять приказ о сдаче корабля и спуске украинского флага. Тральщик предпринял безуспешную попытку выйти из заблокированного россиянами озера Донузлав.

25 марта 2014 года после двухчасового штурма российский спецназ захватил тральщик.

Всего в Крыму до марта 2014 года находились 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины. Остальные остаются в пунктах базирования Черноморского флота РФ.

11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

27 февраля 2020 года в украинский прокат выходит фильм "Черкассы" – о последнем украинском корабле в Крыму.

Теги: Крым, Севастополь, ВМС Украины, аннексия, спецназ
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