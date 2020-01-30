"Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
На YouTube-канале Dergkino Ukraine (Госкино) опубликовали трейлер фильма "Черкассы". Картина основана на реальных событиях марта 2014 года. Это история обороны минного тральщика ВМС Украины, заблокированного в бухте Донузлав во время аннексии Крыма в РФ. Корабль три недели сопротивлялся. Он, единственный из девяти украинских кораблей, не спустил государственный флаг. Режиссер картины – Тимур Ященко. Роли исполнили Евгений Ламах, Дмитрий Сова, Роман Семисал, Сергей Дзялик. Премьера фильма в Украине состоится 27 февраля 2020 года.
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