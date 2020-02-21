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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Прокуратура запросила для "экс-главы Минздрава" Крыма 13 лет тюрьмы – адвокат

Дебаты по делу "экс-главы Минздрава" аннексированного Крыма Петра Михальчевскго должны продолжиться 7 апреля.

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Михальчевский был задержан в 2018 году
Михальчевский был задержан в 2018 году
Фото: graty.me

Прокуратура на заседании Днепровского райсуда Киева 20 февраля запросила 13 лет лишения свободы для "экс-министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского. Об этом "Ґратам" 21 февраля рассказала адвокат Михальчевского Ольга Головина.

Вчера в процессе начались дебаты. 

"Один из прокуроров зачитал свою позицию и попросил для Михальчевского 13 лет по ст. 111 [Уголовного кодекса] (госизмена) и три года по ст. 110 (сепаратизм). Но так как по 110-й истекли сроки привлечения к ответственности, просил не привлекать", – сказала Головина.

Дебаты должны продолжиться 7 апреля, в этот день свою позицию выскажет сторона защиты. Затем Михальчевский сможет выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату.

Михальчевского задержали 5 января 2018 года в Киеве. В ходе обыска правоохранители изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение", подписанное "председателем Совета министров" Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями полуострова.

Позже ему сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-"чиновника".

9 июля 2019 года суд перевел его из СИЗО под домашний арест. 3 сентября суд продлил меру пресечения еще на 60 дней. 

1 ноября суд изменил ему меру пресечения на личное обязательство.

Михальчевский был назначен "министром здравоохранения" Крыма в марте 2014 года. В июне того же года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Теги: Крым, Украина, прокуратура, аннексия, Петр Михальчевский
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