Крымский журналист Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от Крыма

Украинский журналист Николай Семена, который покинул оккупированный Крым, заявил, что на полуострове живет очень много украинских патриотов.

Крым был оккупирован в 2014 году Фото: Совет министров Крыма / Facebook

Многие жители оккупированного Россией Крыма думают, что украинские власти не волнуют проблемы полуострова. Такое мнение покинувший Крым украинский журналист Николай Семена выразил 22 февраля на дискуссии по истории полуострова, сообщает "Укринформ".

"В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от Крыма, и не занимается проблемами Крыма, и не планирует деоккупации Крыма. Это мы здесь знаем, что есть несколько стратегий", – сказал он.

Журналист считает, что "оснований для пессимизма сегодня больше, но основания для оптимизма тоже есть".

"Там, в Крыму, живет очень много украинских патриотов. Но там живет очень много и российских шовинистов", – отметил Семена.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2016 году Семену включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ. 22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил его к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России".

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.