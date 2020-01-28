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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Журналист из Крыма Семена получил уведомление о снятии с него судимости

"Суд" в оккупированном Крыму отменил условное осуждение в отношении журналиста Николая Семены по приговору от 22 сентября 2017 года.

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Семену приговорили к условному сроку за публикацию на сайте "Крым.Реалии"
Семену приговорили к условному сроку за публикацию на сайте "Крым.Реалии"
Фото: radiosvoboda.org

Крымский журналист, заслуженный журналист Украины Николай Семена получил постановление "Железнодорожного районного суда" оккупированного Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости. Об этом он рассказал 28 января "Крым.Реалии".

"Ходатайство осужденного Семены Н.М. об отмене условного осуждения и снятии судимости – удовлетворить. Отменить условное осуждение в отношении Семены по приговору от 22 сентября 2017 года и снять с него судимость по данному приговору", – говорится в постановлении.

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

В июле 2019-го прокуратура Автономной Республики Крым сообщила судье о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) за вынесение незаконного приговора журналисту.

В ведомстве не называли фамилию осужденного, однако опубликовали скриншот статьи, из-за которой пострадал журналист. Речь идет о материале "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма" Валентина Гончара. Под этим псевдонимом писал крымский журналист Николай Семена, сообщил сайт "Крым.Реалии", который 11 сентября 2015 года опубликовал эту статью.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

Как сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, зимой 2020 года должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в ходе которого будут освобождены крымские татары, которых удерживают на территории Крыма и в России.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

Теги: Крым, Украина, оккупация, аннексия, приговор, суды, журналисты, Николай Семена
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