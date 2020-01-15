"Суд" в Крыму решил снять судимость с журналиста Семены

Решение "Железнодорожного суда" оккупированного Россией Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с украинского журналиста, крымчанина Николая Семены должно вступить в силу через 10 дней после его принятия.

14 января "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного – украинского журналиста, крымчанина Николая Семены – о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с Семены.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Решение должно вступить в силу через 10 календарных дней.

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ.

22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.