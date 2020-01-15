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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму решил снять судимость с журналиста Семены

Решение "Железнодорожного суда" оккупированного Россией Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с украинского журналиста, крымчанина Николая Семены должно вступить в силу через 10 дней после его принятия.

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Национальный союз журналистов Украины призывал украинские власти включить Семену в список для обмена удерживаемыми лицами
Национальный союз журналистов Украины призывал украинские власти включить Семену в список для обмена удерживаемыми лицами
Фото: radiosvoboda.org

14 января "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного – украинского журналиста, крымчанина Николая Семены – о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости с Семены. 

Об этом сообщает "Крым.Реалии"

Решение должно вступить в силу через 10 календарных дней. 

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ.

22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Зимой 2020 года должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, в ходе которого будут освобождены крымские татары, которых удерживают на территории Крыма и в России, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям на своей территории и в аннексированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник сообщала 20 декабря, что только в Крыму по политическим мотивам преследуется 88 человек.

Теги: Россия, Украина, Симферополь, журналисты, Николай Семена, суд, обмен удерживаемыми лицами
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