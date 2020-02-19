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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымский журналист Семена пройдет лечение в больнице Госуправления делами

Украинский журналист из Крыма Николай Семена, который ранее был приговорен оккупационными властями полуострова за "призывы к нарушению территориальной целостности России", сегодня прибыл в Киев.

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Семена приехал на материковую Украину
Семена приехал на материковую Украину
Фото: krymr.com

Сегодня крымский журналист Николай Семена, который был условно осужден оккупационными властями аннексированного Крыма за "призывы к нарушению территориальной целостности России", прибыл в Киев. Его встретила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом она написала в своем Facebook.

"По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами. Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", – отметила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3461291220610269

"Это такое горькое, необычное ощущение, когда ты 50 лет занимался своей профессией и тут вдруг у тебя отобрали это все. И ты видишь вокруг тебя информацию, которую можно было бы взять и нужно в редакцию передавать, а ты не можешь это сделать. Я не желаю никому такого пережить, никому из коллег пережить такое ощущение", – заявил Семена в комментарии "Крым.Реалии".

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

В июле 2019-го прокуратура Автономной Республики Крым сообщила судье о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) за вынесение незаконного приговора журналисту.

В ведомстве не называли фамилию осужденного, однако опубликовали скриншот статьи, из-за которой пострадал журналист. Речь идет о материале "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма" Валентина Гончара. Под этим псевдонимом писал крымский журналист Николай Семена, сообщил сайт "Крым.Реалии", который 11 сентября 2015 года опубликовал эту статью.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.

Теги: Киев, Крым, Людмила Денисова, лечение, журналисты, Николай Семена
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