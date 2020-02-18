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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Журналист Семена выехал на лечение на материковую Украину

69-летний крымский журналист Николай Семена находится на территории материковой Украины. 14 января 2020 года Железнодорожный "суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство журналиста о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости за "призывы к нарушению территориальной целостности России".

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Семена выехал с аннексированного полуострова
Семена выехал с аннексированного полуострова
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Крымский журналист Николай Семена, который был условно осужден оккупационными властями аннексированного полуострова за "призывы к нарушению территориальной целостности России", 18 февраля выехал на лечение на материковую часть Украины. От этом сообщают "Крым.Реалии".

Проблемы со здоровьем у Семены начались на этапе судебных разбирательств. Выяснилось, что заболевания 69-летнего журналиста связаны с сердцем и позвоночником. 

Получить должное лечение в Крыму он не мог, поскольку там нет профильных квалифицированных специалистов.

Cпециалисты Киевского института нейрохирургии соглашались лечить журналиста, однако российские следователи отказались выпускать Семену из Крыма. От предложенной ему альтернативы в московских клиниках журналист отказался.

В 2016 году журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов РФ22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России". Приговор вынесла судья Наталья Школьная.

В июле 2019-го прокуратура Автономной Республики Крым сообщила судье о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) за вынесение незаконного приговора журналисту.

В ведомстве не называли фамилию осужденного, однако опубликовали скриншот статьи, из-за которой пострадал журналист. Речь идет о материале "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма" Валентина Гончара. Под этим псевдонимом писал крымский журналист Николай Семена, сообщил сайт "Крым.Реалии", который 11 сентября 2015 года опубликовал эту статью.

Защита журналиста обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор российского суда, после чего ЕСПЧ зарегистрировал обращение.

18 декабря 2017 года апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд" оккупированного Россией Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

Теги: Россия, Крым, Украина, здоровье, лечение, журналисты, Николай Семена
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