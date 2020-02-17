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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сенцов о захвате Крыма: Звонит крымский татарин: "Мы на митинге с "Русским единством" толкаемся. Что делать?" Говорю: "Берите покрышки и поджигайте"

После митинга в Симферополе 26 февраля 2014 года Кремль понял, что может потерять Крым, и перешел к силовому захвату. Об этом рассказал крымский кинорежиссер Олег Сенцов.

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26 февраля 2014 года в Симферополе произошли столкновения пророссийски настроенных митингующих с участниками акции за единство Украины
26 февраля 2014 года в Симферополе произошли столкновения пророссийски настроенных митингующих с участниками акции за единство Украины
Фото: ЕРА

Операция по силовому захвату органов власти Крыма, которую Россия провела 27 февраля 2014 года, напрямую связана с противостоянием крымских татар и пророссийских сил в центре Симферополя, которое произошло днем ранее. Такое мнение в интервью "Украинской правде", опубликованном 17 февраля, высказал крымский кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Он считает, что проукраинские силы могли бы действовать решительнее.

Сенцов пересказал телефонный разговор с земляком, который состоялся у него 26 февраля 2014 года.

"Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: "Ой, мы на митинге там, с "Русским единством" толкаемся. Кипиш. Что делать?" – "Как, "что делать"? Берите покрышки". – "А потом?" – "Потом поджигайте". И все. Для него был шок такой: "Как? А? Да?" Они не сделали это, не готовы были идти чуть дальше, – заявил режиссер. – Потолкались и разошлись. И потом уже Путин понял, что все, иначе он потеряет Крым, – и сразу отдал команду на захват".

На следующий день, 27 февраля 2014-го, российский спецназ захватил органы власти в Симферополе.

"Никто не выходил на улицу, не приветствовал, весь город сразу вымер, улицы практически пустые, потому что когда появляются автоматчики, люди сразу прячутся по домам. Ну, я понял, что все, это захват, я сказал: "Ребята, у нас захватывают Крым", – добавил он.

26 февраля 2014 года возле крымского парламента в Симферополе проходило два митинга: на одном присутствовали крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, захват, крымские татары, митинг, столкновения, аннексия, спецназ, Русское единство, Олег Сенцов
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