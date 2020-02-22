Украинская прокуратура сообщила о подозрении четырем "прокурорам" Крыма в нарушении законов и обычаев войны

"Прокурорам" оккупированного Россией Крыма предъявили обвинение за преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении четырем работникам оккупационной "прокуратуры Крыма", сообщила пресс-служба украинского ведомства 21 февраля.

Их подозревают в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) в связи с преследованием участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил в Симферополе 26 февраля 2014 года.

В прокуратуре указывают, что действия подозреваемых нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, которая защищает жителей от уголовного преследования оккупационной администрации за действия.

"Трое "прокуроров" незаконно созданной "прокуратуры республики Крым" в течение года систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа. Один из "прокуроров" поддерживала государственное обвинение в судебных заседаниях и принимала участие в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа к восьми годам лишения свободы", – сказано в сообщении.

Подозреваемых объявили в розыск.

В сообщении не называется имя представителя Меджлиса, который пострадал от действий подозреваемых, но, по всей видимости, речь идет о заместителе председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтеме Чийгозе. Его приговорили к восьми годам в сентябре 2017-го, в октябре Россия выдала Чийгоза и еще одного политического заключенного Ильми Умерова Турции, после чего они вернулись в Украину.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.